Верховная Рада проголосует за изменения в государственный бюджет, чтобы решить проблему с дефицитом средств для военных.

У Министерства обороны нет денег, чтобы выплатить боевые военным за сентябрь. Об этом в эфире телемарафона заявила глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. По ее словам, эту проблему решат до 20 сентября.

"К сожалению, это правда. Действительно, Министерство обороны нам говорит о том, что у них не хватает денег, чтобы до 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем изменения в государственный бюджет до 20 сентября", - отметила Пидласа.

Нардеп добавила, что Рада решит проблему с дефицитом средств на выплаты боевых примерно 17-18 сентября. Конкретную дату заседания Пидласа не раскрыла.

По ее словам, председатель ВР и президент быстро подпишут эти изменения в госбюджет, чтобы хватило времени для зачисления средств на счета военнослужащих.

Денежные выплаты военным

10 апреля военным вернули доплаты в 30 тыс. грн. Выплаты в 100 тыс. грн в месяц сохранены защитникам, которые воюют на переднем крае, а 30 тыс. грн выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не участвуют в боях. В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

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