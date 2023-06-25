В Министерстве обороны рассказали о порядке выплаты единовременной денежной помощи в случае подписания контракта с ВСУ.
В Минобороны уточнили, что для военных рядового состава выплачивается 21 472 грн помощи; для сержантского и старшинского состава - 24 156 грн; для лиц офицерского состава - 26 840 грн.
В Минобороны отметили, что эти суммы выплачиваются сразу.
Там пояснили, что денежная помощь предусмотрена военным:
- которые принимаются на должности рядового состава сроком на 3 года;
- на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и больше;
- офицерского - год и больше;
- на 5 лет и больше - назначения на должности сержантского, старшинского и офицерского состава после окончания ВВУЗ.
"Чтобы получить помощь, нужно написать рапорт на имя командира", - отметили в Минобороны.
Также в ведомстве рассказали, в каких случаях денежная помощь не выплачивается. В частности:
- лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой - на должность сержантского и старшинского состава;
- лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.
- лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.
Денежные выплаты военным
10 апреля военным вернули доплаты в 30 тыс. грн. Выплаты в 100 тыс. грн в месяц сохранены защитникам, воюющим на переднем крае, а 30 тыс. грн выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не участвуют в боях. В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.