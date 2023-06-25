Там рассказали, кому и сколько предусмотрено выплат.

В Министерстве обороны рассказали о порядке выплаты единовременной денежной помощи в случае подписания контракта с ВСУ.

В Минобороны уточнили, что для военных рядового состава выплачивается 21 472 грн помощи; для сержантского и старшинского состава - 24 156 грн; для лиц офицерского состава - 26 840 грн.

В Минобороны отметили, что эти суммы выплачиваются сразу.

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Там пояснили, что денежная помощь предусмотрена военным:

которые принимаются на должности рядового состава сроком на 3 года;

на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и больше;

офицерского - год и больше;

на 5 лет и больше - назначения на должности сержантского, старшинского и офицерского состава после окончания ВВУЗ.

"Чтобы получить помощь, нужно написать рапорт на имя командира", - отметили в Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, в каких случаях денежная помощь не выплачивается. В частности:

лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой - на должность сержантского и старшинского состава;

лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.

лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.

Денежные выплаты военным

10 апреля военным вернули доплаты в 30 тыс. грн. Выплаты в 100 тыс. грн в месяц сохранены защитникам, воюющим на переднем крае, а 30 тыс. грн выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не участвуют в боях. В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

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