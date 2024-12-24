Речь идет, в частности, о книге "Человек в поисках истинного смысла. Психолог в концлагере" Виктора Франкла.

Украинцы 75 тысяч раз купили книги за "Зимнюю еПоддержку" - 1 тысяча гривен от государства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Уже месяц украинцы постепенно получают и тратят 1 000 грн от государства. Часть инвестирует средства в саморазвитие - 75 000 раз украинцы приобрели книги за "Зимнюю еПоддержку", - отметил он.

Федоров добавил, что собрана была статистика, какие книги покупают чаще всего. Речь идет о книге "Той горой есть вы. Как превратить самосаботаж в самосовершенствование" Брианны Уэст, "Брось, если любишь" Коллин Гувер и "Я вижу, вас интересует тьма" Иллариона Павлюка.

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Кроме того, в этом перечне книга "Малышам об интимных вещах" Юлии Ярмоленко и Марьяны Гилевич; "Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией" Владимира Станчишина, а также "Останься, если любишь" Коллин Гувер.

Также речь идет о книге "Человек в поисках настоящего смысла. Психолог в концлагере" Виктора Франкла, "Иди туда, где страшно. И получишь то, о чем мечтаешь" Джима Лоулесса, "Руководство по убийству для хорошей девочки" Холли Джексон и "Игра в кота и мышь. Книга 1. Преследование Аделины" Х. Д. Карлтон.

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24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже 10,3 миллиона украинцев подали заявки на одноразовую помощь в размере тысяча гривен по программе "Зимняя еПоддержка". По его словам, более 5 миллионов граждан уже получили эту помощь от государства.

Шмыгаль также рассказал о большом спросе на новую программу "еКнига", которая предусматривает получение от государства по 908 гривен на покупку украинских книг. По этой программе зарегистрировались более 30 тысяч 18-летних украинцев.

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