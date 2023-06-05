После вторжения России в Украину Турция запретила проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

С 1 июля Турция увеличивает плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%. Базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция) определена в размере $4,42 за чистый тоннаж торгового судна.

Данное решение было принято Главным управлением по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции. Как сообщает турецкая газета Aydinlik, принято решение, что золотой франк будет не фиксированным, а будет обновляться Министерством транспорта и инфраструктуры в конце июня каждого года.

В предыдущие годы доход от прохода судов составлял примерно $160–170 млн, не считая лоцманских и буксирных услуг. В 2023 году он может составить $900 млн.

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Плата на проход через Босфор и Дарданенеллы

Согласно ст. 19 конвенции Монтрё от 1936 года, Турция может закрыть проливы для кораблей воюющих стран. Исключение составляют лишь корабли, которые возвращаются на стоянку. Данная конвенция - документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.

Плата рассчитывается на основе золотого франка со времен подписания в 1936 году Конвенции Монтрё. При подписании золотой франк был приравнен к $0,8.

Позже Турция упразднила платежную систему взимания сборов за проход через Босфор и Дарданеллы, которую ввели в 1983 году.

Сейчас Турция рассчитывает плату за проход во французском франке. В 1983 году курс франка установили на уровне 0,8 доллара. Из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически обесценились.

29 августа 2022 года сообщалось о том, что Турция поднимает плату за проход через Черноморские проливы сразу в пять раз. С 7 октября 2022 года курс франка хотели установить на уровне четыре доллара.

После вторжения России в Украину Турция запретила проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

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