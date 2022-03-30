Отменена обязательная маркировка на украинском языке для непищевой продукции.

Обязательность маркировки на украинском языке для непищевой продукции на период военного положения отменена.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что в конце прошлой недели Ассоциация обратилась с просьбой к Госпродпотребслужбе предоставить разъяснения, как действовать бизнесу, если отсутствует возможность проведения маркировки товаров на государственном языке в связи с проведением боевых действий в местностях, где расположены склады с этикетками и средства для проведения перемаркировки товаров.

"На этой неделе разъяснение было получено. Так, субъекты хозяйствования, которые не в состоянии выполнить требования по маркировке товаров в связи с военными действиями, могут временно, на время введения военного положения, осуществлять реализацию таких товаров без обязательного нанесения информации о таких товарах на русском языке", - говорится в сообщении.

В то же время бизнес ожидает вступление в силу 1 апреля законопроекта и постановления правительства, которые предусматривают существенные упрощения для бизнеса, в частности, относительно нетарифного регулирования и получения разрешительных документов.

"Сейчас представители бизнеса не до конца понимают, каким образом будут трактоваться положения вышеупомянутых документов представителями таможни и проверяющих органов, например, необходимо ли будет получать разрешительные документы, как-то: лицензии на импорт фторированных парниковых газов, заключения санитарно-эпидемиологической службы, сертификаты о соответствии и тому подобное, и будут ли проверять наличие данных документов при реализации таких товаров внутри государства", - отметили в Ассоциации.

Поэтому, ЕБА уже обратилась с официальным запросом к правительству и соответствующим министерствам и ведомствам с просьбой предоставить разъяснения, с тем чтобы их одинаково понимали все участники рынка и представители проверяющих государственных органов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон, который предусматривает дополнительные налоговые льготы для бизнеса и упрощение таможенных процедур во время военного и чрезвычайного положения.

Кроме того, Кабмин дал банкам гарантии, чтобы поддержать бизнес в условиях войны.

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