Эксперт отмечает, что у гривни, как и у остальных валют развивающихся стран, крайне мало шансов на укрепление.

На мировом рынке присутствуют все факторы для укрепления доллара и отметка в 28,60 грн/долл. может быть достигнута уже в самом скором времени.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян.

"Дело в том, что сейчас присутствуют все необходимые драйверы для дальнейшего укрепления доллара: увеличение доходности трежерис, снижение фондовых индексов, высокий интерес к валютам-убежищам, а также прогнозируемое повышение процентной ставки ФРС в марте", - говорит Болтян.

К этому, по его словам, добавляются локальные факторы вроде повышения спроса на валюту со стороны представителей украинского реального сектора.

Читайте такжеК середине недели курс доллара неожиданно решил удивить украинцев

Эксперт отмечает, что в таких условиях у гривни, как и у остальных валют развивающихся стран, крайне мало шансов на укрепление.

"Такими темпами отметка в 28,60 грн/долл. может быть достигнута уже в самом скором времени. Нацбанк выходит на рынок с продажами валюты, чтобы охладить пыл покупателей, но к какому-то долгосрочному эффекту подобные действия привести не способны. Можно ожидать увеличения ставки НБУ на ближайшем заседании, вследствие чего возможна краткосрочная позитивная реакция для гривни, после чего рост курса должен продолжиться", - считает аналитик.

Курс на 19 января:

Национальный банк Украины на среду, 19 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 29 копеек по сравнению с предыдущим показателем.