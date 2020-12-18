Судом установлено отсутствие нарушений со стороны ликвидатора и других участников процесса в процедуре подготовки и проведения аукциона.

16 декабря 2020 года Хозяйственный суд города Киева признал законным аукцион по продаже имущества банкрота ЧАО «Блиц-Информ» - одного из крупнейших украинских полиграфических предприятий, который состоялся 18 ноября 2019 года.

Владельцем активов банкрота ЧАО «Блиц-Информ» стало ООО «Палп Милл Принт». Таким образом решение по делу №910/2592/19, которым отказал в удовлетворении исков Акционерного общества "Асвио Банк", Общества с ограниченной ответственностью "Арумтек", Акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины", Общества с ограниченной ответственностью "Текур" и компании ЮПиЕм Сейлз Ой. Судом установлено отсутствие нарушений со стороны ликвидатора и других участников процесса в процедуре подготовки и проведения аукциона.

"Очевидно, что этот первый шаг является самым важным для репутации Украины в глазах иностранных инвесторов и возвращает веру в правосудие", - подчеркнул совладелец и генеральный директор ООО "Палп Милл Принт" Олег Дубровка.

Вместе с тем он отметил, что ситуацию все еще нельзя назвать стабильной, ведь законные владельцы имущества испытывают значительное давление со стороны отдельных представителей правоохранительных органов. В рамках уголовного производства, якобы по факту совершения растраты имущества ликвидатором ЧАО "Блиц-Информ", проводятся следственные действия, хотя ряд проверок деятельности ликвидатора ЧАО "Блиц-Информ", инициированных АО "УКРЭКСИМБАНК", завершились выводами об отсутствии каких-либо нарушений в процедуре подготовки и проведения аукциона.

"Впереди нас ожидает тяжелая дорога, но мы идем вперед и нас не сломать! Потому что, дело которое мы делаем, результаты, которые мы уже достигли, за два года уплачено в бюджеты разных уровней 4,5 млн. евро налогов - звучат громче всех наших оппонентов!", - сказал совладелец и генеральный директор ООО "Палп Милл Принт" Олег Дубровка.

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Автор: УНИАН