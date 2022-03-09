Сегодня ЕС ввел ряд санкций против Нацбанка Беларуси.

С начала войны в Украине курс белорусского рубля упал на 50%, а экономика Беларуси вслед за РФ вошла в глубочайший кризис.

Об этом написал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram.

"Пока ведутся радостные разговоры о наступившем валютном кризисе в РФ, мы совсем позабыли о ее верном товарище и соратнике — РБ. А ведь там сейчас разворачивается не менее весомая драма", - написал Гетманцев.

Он отметил, что сегодня ЕС ввел санкции против Нацбанка Беларуси: заблокировал операции с резервами, запретил ввоз наличного евро и отключил от SWIFT ряд банков, а также ограничил операции по открытию счетов белорусскими резидентами в ЕС.

"С начала войны курс белорусского рубля по отношению к доллару в банковских отделениях снизился на 50%. Но завтра, на фоне санкций, просядет еще больше, т.к. возможности Нацбанка РБ поддерживать курс рубля существенно снизятся", - пишет Гетманцев.

По его словам, местные издания в Беларуси пишут о том, что "рублевый кошмар" перекинулся и на них, а экономика, завязанная на 80% с РФ, вошла в глубочайший кризис вслед за ней.

"Россия решила угробить свою экономику, белорусам приготовиться!", - резюмировал депутат.

Вас также могут заинтересовать новости: