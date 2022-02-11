Продавец объяснил, в чем уникальность монеты.

Украинцам показали очередную, на первый взгляд, обычную монету, за которую можно получить немалые деньги. В продаже появились "2 копейки", изготовленные в 2000 году.

Лот можно отслеживать на профильном сайте Violity.

Автор утверждает, что она сделана из стали и находится в коллекционном состоянии. Реставрация монеты не проводилась, дефектов на ней также нет.

В комментариях на вопрос об уникальности продаваемой монеты ее владелец ответил: "В том, что 2 копейки в 2000 году вообще не чеканились".

Сейчас лот находится в Днепре. Его оценили в 10 556 гривень ($380). Торги продлятся до 16 февраля.

Ранее УНИАН в большом материале рассказывал, какие монеты могут при продаже стоить немалые деньги.

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