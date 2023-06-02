Сегодня американский Сенат принял закон о приостановлении ограничения государственного долга США до 1 января 2025 года. Как пишет Bloomberg, 63 сенатора проголосовали "за", 36 – "против". Закон вступит в силу после подписания президентом США Джо Байденом.
В Сенате США ожидают, что важнейшая долговая сделка не помешает дальнейшей помощи Украине.
Как заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, после того, как соглашение, заключенное для предотвращения дефолта, будет утверждено, увеличить помощь Украине или выделить средства в случае чрезвычайных ситуаций в стране все еще будет возможным для Конгресса, пишет Reuters.
Дефолт в США - что нужно знать
В апреле впервые за десятилетие возникла серьезная угроза, что США не заплатят по долгам.
Ожидалось, что к началу июня у США могут закончиться деньги для оплаты счетов, если лимит государственного долга не будет поднят или приостановлен Конгрессом.
28 мая между Белым домом и представителями Республиканской партии было достигнуто предварительное соглашение о поднятии потолка государственного долга.
1 июня Палата представителей США одобрила законопроект о приостановлении потолка госдолга в размере 31,4 трлн долларов.
Для избежания исторического дефолта процесс увеличение потолка долга должны завершить до 5 июня.