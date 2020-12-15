Министр финансов Марченко добавил, что задолженность по выплате пенсий в текущем году отсутствует.

Средств в государственном бюджете будет достаточно для выплаты пенсий в 2021 году.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год.

Читайте такжеРада приняла госбюджет-2021

"Средств в госбюджете достаточно для осуществления пенсионных выплат. Показатели были скорректированы на сумму превышения показателя прогнозного ЕСВ. У нас есть все основания считать, что бюджет Пенсионного фонда в следующем году является сбалансированным и реальным для выполнения", - сказал он.

Марченко добавил, что задолженность по пенсионным программам в текущем году отсутствует, а пенсии будут выплачены вовремя и в полном объеме.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

28 ноября председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в декабре примет государственный бюджет Украины на следующий год.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная