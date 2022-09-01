Как оформить статус ВПО в Украине, будут ли дети учиться оффлайн и сколько придется заплатить за коммуналку - узнайте в материале УНИАН.

С 1 сентября для маленьких украинцев начинается новый учебный год, но в условиях войны он будет не таким привычным, как раньше. Кроме того, не стоит забывать о стоимости коммуналки, размер пенсий и социальных выплат. УНИАН расскажет, какое обучение будет с 1 сентября и к чему нам готовиться морально уже в начале месяца.

Ранее мы говорили о том, стоит ли готовить теплые одеяла и буржуйки в ожидании самой сложной зимы в Украине.

Будут ли работать школы с 1 сентября

Украинские власти допускают возможность для детей обучаться онлайн и оффлайн. Для того, чтобы выбрать тип обучения, нужно знать, к какой категории учащихся относится ребенок:

Відео дня:

учащиеся, находящиеся на территориях, существенно удаленных от боевых действий;

учащиеся-переселенцы;

учащиеся, находящиеся в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях;

учащиеся, выехавшие за пределы Украины.

Для разных категорий школьников доступны разные виды обучения, к примеру, если вы с ребенком выехали за границу, то он может продолжить обучение в своей школе онлайн. При этом, к школам выдвинули ряд требований, к примеру, в учебных заведениях должны быть укрытия.

Подробно о том, как в Украине будут работать школы с 1 сентября 2022, мы рассказывали ранее.

Примечательно, что программа обучения тоже изменилась - теперь украинских детей будут обучать новым терминам, к примеру, "рашизм" и "русский мир". Все российские и белорусские авторы будут заменены другими писателями. Также школьников обучат основам огневой подготовки, медицинской помощи, гражданской защиты и вопросам рисков военного времени.

Кому повысят пенсию с 1 сентября 2022 года

Планового повышения пенсий в первом месяце осени не будет, зато возможно понижение. Столкнуться с урезанием размера пенсионных выплат могут несколько категорий граждан:

те, кто получает пенсию по ложным документам;

те, кто проживает за границей (на этот период пенсия не начисляется);

те, кто не получает пенсию больше 6 месяцев;

те, кто вместо получения пенсии получил путевку в рай и отошел к Богу.

Также пенсионера лишат выплат, если он устроится на работу неофициально и не скажет об этом соответствующим органам.

Цены на коммунальные услуги 2022 в Украине

Верховная Рада приняла закон, согласно которому, повышать коммунальные тарифы в период войны запрещено. Поэтому цены за коммунальные платежи не изменятся:

вода - те же, что были до начала войны;

- те же, что были до начала войны; газ - 7,96 грн/м³ ;

- 7,96 грн/м³ ; свет - 1,44 грн/кВт-час (до 250 кВт-час), 1,68/кВт-час (свыше 250 кВт-час).

Ранее УНИАН рассказывал о том, кому можно не платить за коммуналку в Украине.

Кто может получить выплату ВПО и другие соц. выплаты

В период полномасштабной войны РФ против Украины украинцы могут получить выплату ВПО, но сейчас в эту процедуру власти страны внесли определенные изменения:

если ваше место жительства было внесено в список территориальных общин в зоне боевых действий, то выплату по ВПО вы получите с 1 числа месяца, следующего после того, в котором территориальная община получила этот статус;

если ВПО изменило свое место жительства и не получило помощи, то выплаты будут производиться по последнему месту учета;

если ВПО подало заявку через Дию до 30 апреля 2022, то помощь ему предоставится за весь период, когда лицо имело право на соц.выплаты.

Также следует помнить, что помощь назначается в течение 10 дней с момента подачи заявления.

Кроме выплат ВПО, украинцы могут получить выплаты от различных благотворительных организаций:

государственные;

волонтерские;

от международных организаций.

Для того, чтобы выбрать тип помощи и подать заявку, вам нужно зарегистрироваться на портале Дия, выбрать соответствующий пункт и заполнить анкету. Там же можно отслеживать статус вашей заявки.

Изменятся ли социальные выплаты в Украине

Рост социальных выплат зависит от прожиточного минимума, рост которого был заметен 1 июля 2022 года. Следующие изменения ожидают украинцев в декабре, а до этого момента размер соц.выплат остается таким же, как в июле и августе 2022 года.

Декретные выплаты:

2730 грн - за 126 дней декретного отпуска;

3033,33 грн - за 140 дней декретного отпуска;

3900 грн - за 180 дней декретного отпуска.

Помощь одиноким матерям:

до 2201 грн - на детей до 6 лет;

до 2744 грн - на детей в возрасте 6-18 лет;

до 2600 грн - на студентов стационара от 18 до 23 лет.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

5502,5 грн - на детей до 6 лет;

6860 грн - на детей в возрасте 6-18 лет;

6603 грн - на детей до 6 лет с инвалидностью;

8232 грн - на детей от 6 до 18 лет с инвалидностью.

Пособие по временной безработице

Максимальный размер пособия по безработице составляет с 1 июля 2022 года не более 10400 грн на человека.

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