Страны "Группы семи" направят "новое жесткое предупреждение" небольшим китайским банкам о прекращении помощи России в уклонении от западных санкций.

Страны "Группы семи" (G7) планируют предупредить небольшие китайские банки о рисках в связи с сотрудничеством с Российской Федерацией. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

По информации издания, официальные лица США ожидают, что на следующей неделе страны G7 направят новое жесткое предупреждение небольшим китайским банкам о прекращении помощи России в уклонении от западных санкций.

"Ожидается, что лидеры, которые собираются на саммит 13-15 июня в Италии, организованный премьер-министром Джорджией Мелони, во время своих частных встреч сосредоточат внимание на угрозе, которую представляет рост китайско-российской торговли для войны в Украине, и на том, что с этим делать", - пишет СМИ. Видео дня

При этом источники издания утверждают, что страны G7 не будут принимать никаких немедленных карательных мер против каких-либо банков во время саммита, таких как ограничение их доступа к системе обмена сообщениями SWIFT или прекращение доступа к доллару.

"Они сосредоточены на небольших учреждениях, а не на крупнейших китайских банках", - говорится в статье.

Позиция Китая относительно войны в Украине - последние новости

В конце мая в Китае сделали официальное заявление относительно участия в мирном саммите в Швейцарии. В МИД страны сообщили, что Китай не будет участвовать в мероприятии, поскольку оно не соответствует его ожиданиям, которые включают участие как России, так и Украины.

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