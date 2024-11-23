Эксперт напомнил, что в Украине продолжается сезон скидок.

В последнюю неделю осени украинцев ожидают незначительные колебания курсов. Валютный рынок в Украине до 1 декабря будет жить в мягких условиях и под контролем Национального банка Украины.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что на наличном рынке стоит ожидать утоления спроса из-за "естественных условий". Он напомнил, что в Украине продолжается сезон скидок, которые объективно влияют на увеличение количества продавцов валюты.

По мнению банкира, на валютном рынке с 25 ноября по 1 декабря ожидаются колебаний курсов в диапазоне 41,2-41,7 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро на межбанке и 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро на наличном рынке.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнах до 1 декабря обойдутся в 4120 - 4180 гривень. При этом за 1000 долларов в гривнах придется отдать 41200 - 41800 гривень.

Курс долара в Украине - прогноз до Нового года

Украинский экономист и финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что до конца года можно ожидать девальвации гривни, но в ситуации валютных ограничений и контроля со стороны Нацбанка многое будет зависеть от решений регулятора.

Согласно его прогнозу, до конца 2024 года курс доллара может достичь уровня 42-43 гривны за доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: