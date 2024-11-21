Эксперт считает, что ситуация на валютном рынке исключает возможность обвала гривны.

В последнюю неделю осени не стоит ожидать, что ситуация на валютном рынке претерпит особых курсовых изменений, ведь, как это наблюдалось в течение нескольких месяцев, Нацбанк сможет и на этот раз применить достаточно эффективную тактику сдерживания влияния инфляции на валютные показатели.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, поэтому, несмотря на информацию, что по итогам 2024 года инфляция в стране ускорится до 10%, ситуация на валютном рынке будет более комфортной.

"В течение недели возможны незначительные колебания курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, однако они не будут порывистыми. Иначе говоря, рынок будет жить в мягких условиях и под тщательным наблюдением регулятора, который в случае немотивированного и хаотичного роста спроса, сможет оперативно вмешаться и восстановить равновесие между покупателями и продавцами", - сказал эксперт.

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По его прогнозу, с одной стороны, курс постепенно будет двигаться в сторону 42 грн/долл., однако эти "движения" не станут чрезмерными. Банкир предполагает, что, по сравнению с 1 ноября (курс находился на отметке 41,21 грн/долл.) официальный курс доллара 1 декабря составит 41,5-41,6 грн/долл. То есть потенциальный рост курсов может быть до 1%.

"Стоит также отметить, что из-за периода проплаты налогов, может снизиться предложение валюты от экспортеров на межбанке. Поэтому роль регулятора на межбанке может несколько возрасти, чтобы утолить возможный спрос", - отметил Лесовой.

Зато на наличном рынке стоит ожидать утоления спроса из-за "естественных условий": продолжается сезон всевозможных скидок и бонусов, которые объективно влияют на увеличение количества продавцов валюты (часть граждан будет тратить валютные сбережения для необходимых и желаемых для себя приобретений и в придачу подготовки к рождественско-новогодним праздникам).

По прогнозу эксперта, на валютном рынке с 25 ноября по 1 декабря ожидаются коридоры колебаний курсов в диапазоне 41,2-41,7 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке). Ежедневные курсовые изменения на межбанке могут составлять до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн. А недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Итак, ситуация на рынке будет характеризоваться малозаметными изменениями на рынке, несмотря на внешние инфляционные обстоятельства. Рынок находится под надежной "защитой", что исключает возможность обвала гривны", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара 21 ноября составляет 41,60 грн/долл., что на 5 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,60 грн. Курс наличного евро не изменился и составляет 44,15 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 21 ноября не изменился и составляет 41,60 грн за доллар. Курс евро в банке также неизменен и составляет 44,20 грн за евро.

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