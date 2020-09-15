В НБУ заявили, что ситуация на валютном рынке является прогнозируемой.

Ситуация на валютном рынке является прогнозируемой и находится под пристальным мониторингом экспертов Национального банка Украины.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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«Вчера, 14 сентября, по состоянию на 12:00 курс гривни на межбанковском рынке достиг 28 грн /1 доллар США. Ослабление гривни к иностранным валютам, которое наблюдается с начала сентября, вызывает в обществе вопрос о способности Национального банка удерживать под контролем ситуацию на валютном рынке. Хочу сразу успокоить, ситуация на валютном рынке является прогнозируемой», - написал Данилишин.

Межбанк

Как отметил глава Совета НБУ, в последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, что может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии COVID-19 и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине.

Девальвация гривни

«Вместе с тем, стоит напомнить, что еще в сентябре 2018 курс гривни к доллару США превышал 28 грн/долл. Поэтому нынешняя девальвация гривни свидетельствует лишь о возможном его возвращении к значениям, которые наблюдались 2 года назад. Более того, необоснованное фундаментальными факторами укрепление курса гривни в 2019 году в результате притока спекулятивных потоков капитала в государственные ценные бумаги нанесло ущерб отечественным товаропроизводителям и усилило негативные тенденции в экономике Украины», - отметил Данилишин.

Инфляция

По его словам, ослабление курса гривни не будет иметь существенного влияния на усиление инфляционного давления: ускорение инфляции от ослабления гривни в сентябре может составлять до 0,5 п.п., что все равно будет удерживать инфляцию на уровне ниже целевого значения Нацбанка (5 +/- 1%).

Что касается экономической активности, девальвация гривни будет близка к нейтральному влиянию на нее, однако будет незначительно способствовать смягчению монетарных условий из-за увеличения гривневого эквивалента валютной выручки отечественных экспортеров.

«В среднесрочной перспективе обесценение курса гривни будет иметь положительный эффект на выравнивание баланса торговли товарами, однако его краткосрочный эффект будет умеренным, учитывая доминирующую роль доллара США в ценообразовании на товары и услуги, которые принимают участие во внешней торговле», - написал глава Совета НБУ.

Переоценка госдолга

Относительно государственных финансов Данилишин подчеркнул, что переоценка балансовой стоимости государственного долга, номинированного в иностранной валюте, не скажется на способности государства осуществлять долговые выплаты по гривневым и валютным заимствованиям.

«Остаток средств в иностранной валюте на счетах правительства является достаточным для осуществления всех запланированных выплат по государственному долгу до конца года в соответствии с Законом Украины «О государственном бюджете на 2020 год». Зато ослабление курса гривни окажет положительное влияние на увеличение поступлений в государственный бюджет таможенных пошлин в иностранной валюте, сумма которых пересчитывается по официальному курсу Национального банка Украины», - сообщил Данилишин.

Он подчеркнул, что в условиях плавающего обменного курса ослабление курса гривни к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей.

«Учитывая вышесказанное, Национальный банк пока воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако осуществляет активный мониторинг состояния межбанковского рынка и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке», - отметил Данилишин, указав, что объем международных резервов Нацбанка в 1,3 раза превышает объем гривневой денежной базы, и с начала 2020 года выкуп Нацбанком избыточного предложения иностранной валюты с рынка превысил 1,2 млрд долл.

Хронология событий

Совет Национального банка Украины одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу с ориентиром инфляции в 5% с диапазоном отклонения в 1 процентный пункт.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, среднегодовой курс гривни в текущем году составит 27,00 грн/долл. против 28,85 грн/долл., прогнозируемых ранее.

3 сентября 2020 года в Нацбанке озвучили прогноз по инфляции до конца года.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2019 года - составила 2,4%, как и в июне текущего года.

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Автор: Екатерина Жирий