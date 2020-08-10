В Госстате успокоили: инфляция в Украине осталась на прежнем уровне

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле снизились на 0,6%, с начала года – выросли на 1,4%.

Потребительская инфляция в Украине в июле 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2019 года - составила 2,4%, как и в июне текущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле снизились на 0,6%, а с начала года – выросли на 1,4%.

По информации Госстата, на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%. Больше всего подешевели яйца (на 15,1%) и овощи (на 15%).

На 1,1-0,4% снизились цены на свинину, сахар, рис, сметану, молоко, сало. В то же время на 2,1-0,3% подорожали мясо птицы, фрукты, безалкогольные напитки, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

В годовом выражении наибольший рост цен в июле зафиксирован на фрукты (33,7%), яйца (14%), алкоголь и табачные изделия (10,1%), а также на услуги водоснабжения (22,6%).

Наибольшее снижение цен в июле в годовом выражении зафиксировано на природный газ (-43%), топливо и масла (-21,5%), овощи (-13,9%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

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