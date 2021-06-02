В начале этой недели правительство приняло Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которую в начале текущей недели утвердил Кабинет министров, предусматривает, что с 2023 года рост валового внутреннего продукта в Украине будет ежегодно составлять не менее 5%.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн. Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики фактически в 5% ежегодно», - написал он.

«Дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года. Государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП. Это значит, что мы меньше будем тратить на обслуживание долгов и более тратить на медицину, оборону и образование», - добавил премьер.

По его словам, рост зарплат в следующие три года составит примерно 8-10% в год с учётом инфляции, которая в 2022 году составит 6,2%, а в 2023 году вернётся к таргету в 5%.

Бюджетная декларация

7 февраля 2020 года Министерство финансов Украины начало процесс подготовки декларации на 2021-2023 годы, обязав распорядителей бюджетных средств до 14 февраля подать свои предложения.

14 мая 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел подготовку Бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики в 2021 году на 4%, а Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

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Автор: Дмитрий Шварц