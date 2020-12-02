По его словам, проект государственного бюджета на 2021 год является реалистичным для выполнения и сбалансированным по доходам и расходам.

Проект государственного бюджета на 2021 год, подготовленный к рассмотрению во втором чтении, является реалистичным для выполнения и сбалансированным по доходам и расходам, поэтому все программы, прописанные в нём, будут профинансированы в полном объёме.

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Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Под все программы, которые заложены в проекте бюджета, есть источники финансирования в полном объёме", - сказал он.

По его словам, на сферу медицины в проекте госбюджета-2021 предусмотрено выделение 161 миллиард гривень, что на 30 миллиардов гривень больше, чем в 2020 году, а также на 65 миллиардов гривень больше, чем в 2019 году.

"В следующем году зарплаты всех медиков будут увеличены на 30%", - заявил он.

Ещё 16 млрд грн предусматривается на борьбу с коронавирусом, а 2,6 миллиарда гривень – на вакцинацию от COVID-19.

На образование и науку выделяется дополнительно 30 млрд грн по сравнению с текущим годом, что позволит поднять зарплаты учителям на 26%, а также отремонтировать и построить 300 учреждений отрасли.

Также Шмыгаль подчеркнул, что ни одна социальная выплата в 2021 году не будет уменьшена.

"Предусматривается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Уменьшение на 8 миллиардов гривень финансирования ПФ из бюджета будет компенсировано благодаря росту собственных доходов фонда. Эти доходы будут обеспечены, в том числе благодаря росту минимальной заработной платы", - сказал он.

По его словам, ставки единого социального взноса, налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость и военного сбора останутся прежними.

"Рост доходов бюджета на более чем 100 миллиардов гривень в первую очередь будет обеспечен благодаря восстановлению и детенизации экономики, а также ликвидации всех схем в налоговой и таможне", - сказал он.

Что этому предшествовало

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 триллиона 92 миллиардов гривень и расходы в размере 1 триллиона 328 миллиардов гривень.

Доработанный проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который будет рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении, предусматривает уменьшение расходов Пенсионного фонда на 8,5 миллиарда гривень.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что уже сегодня есть задержки с платежами Государственной казначейской службой по незащищённым статьям расходов.

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Автор: Дмитрий Шварц