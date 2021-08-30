В дальнейшем привлечение подобного финансирования планируется расширить.

Консорциум из шести украинских банков выделил Укравтодору кредит общим объемом 376 млн долларов США. Средства пойдут на строительство и ремонт дорог и мостов в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". О подписании соглашения сообщает Министерство инфраструктуры на своей официальной странице в Facebook.

В консорциум банков, кредитующих "Большую стройку", вошли: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Днепр и ПУМБ. Кредит под государственные гарантии предоставляется на 5 лет под 4,9% годовых.

Большую часть кредита выделяет государственный Укрэксимбанк. На его долю приходится 45% всего кредитного соглашения. Как отмечает Мининфраструктуры, в прошлом году Укрэксимбанк также выделял средства на программу "Большая стройка", которые были одним из трех основных источников финансирования инфраструктурной программы.

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Кредитное соглашение с украинскими банками в Мининфраструктуры называют беспрецедентным для Украины случаем, подтверждающим доверие банковской системы к проводимым преобразованиям и готовность инвестировать в масштабные инфраструктурные проекты.

В дальнейшем привлечение подобного финансирования планируется распространить также на строительство и реконструкцию аэропортов, железной дороги, а также морской и речной инфраструктуры.

Напомним, в июне для привлечения дополнительного финансирования программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Укравтодор разместил на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на сумму 700 млн долларов США на срок 7 лет под 6,25% годовых.

Автор: Иван Бойко