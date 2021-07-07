Семья Беспалько, которая контролирует более 50% Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ), ведет переговоры о продаже предприятия сразу с несколькими компаниями. Ранее СМИ сообщали о переговорах с компанией Horizon Capital. Теперь переговоры ведутся ещё с тремя компаниями. Среди них две фармкомпании – "Фармак" и "Юрия-Фарм", а также инвестиционная компания "Алтиус Кэпитал", сообщил "Телеграф".

Детали переговоров пока не известны. В компаниях "Фармак", "Юрия-Фарм" и "Алтиус Кэпитал" не подтвердили информацию СМИ, но и не опровергли.

Информация о переговорах по продаже появилась на фоне подозрений в выводе средств из БХФЗ на компанию Ирины Ржепецкой (в девичестве Беспалько), а также подозрений со стороны властей Германии и Швейцарии против Ржепецкой в неуплате налогов.

Ранее другие акционеры БХФЗ подали сразу несколько исков против 8 бывших и нынешних топ-менеджеров завода на основании аудита. Эти данные свидетельствуют о том, что топ-менеджеры в течение нескольких лет закупали фармацевтическое сырье по завышенным ценам, присваивая разницу.

Так, директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая (дочь главы правления Николая Беспалько и бывшего гендиректора Людмилы Беспалько) как минимум с 2015 года через собственную фирму "Метабей", зарегистрированную в Англии, выступает посредником в закупке фармацевтического сырья по завышенным ценам у немецкой компании "Фармаплант". Разница в ценах поступает на счета "Метабей". По оценкам истца, ущерб БХФЗ от таких действий составил как минимум 6,8 млн долларов.

Эта сумма на счетах фирмы Ржепецкой по решению Высокого суда справедливости Лондона арестована. Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению исковые требования на такую же сумму.

Кроме того, правоохранительные органы Германии и Швейцарии расследуют уголовные дела против Ржепецкой по фактам мошенничества, уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

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Автор: Иван Бойко