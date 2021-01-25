В работе онлайн-сессий примут участие лидеры мировых государств, представители международных организаций и крупного бизнеса, а само мероприятие будет посвящено коронакризису.

Сегодня, 25 января, начинает ежегодный давосский Всемирный экономический форум (ВЭФ), который в этот раз пройдет в онлайн-формате с 25 по 29 января.

Читайте такжеМировая торговля упала из-за коронакризиса до уровня 2008 года - ВТООб этом сообщается на сайте ВЭФ.

Отмечается, что в работе онлайн-сессий примут участие лидеры мировых государств, представители международных организаций и крупного бизнеса, а само мероприятие будет посвящено теме коронакризиса.

В частности, в понедельник пройдет сессия "Восстанавливая экономический рост" с участием председателя КНР Си Цзиньпина, главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра и других.

В следующие дни на форуме должны выступить президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава МВФ Кристалина Георгиева, а также ряд других мировых деятелей.

Отмечается, что оффлайн часть ВЭФ пройдет в мае в Сингапуре.

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Автор: Павел Степанец