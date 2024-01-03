Ограничения дополняют запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций.

В среду, 3 января, Совет Евросоюза ввел дополнительные ограничительные меры против российской компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева, говорится в сообщении Совета ЕС.

Отмечается, что указанные компания и физлицо ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Указанные ограничения дополняют запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций.

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В ЕС подчеркнули, что "Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, которая принадлежит российскому государству и на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов. Компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительству РФ.

Запрет на российские алмазы является частью усилий G7 по разработке международно скоординированного запрета на импорт алмазов, который имеет целью лишить Россию важного источника доходов, добавили в Совете ЕС.

В целом ограничительные меры ЕС, связанные с вторжением РФ в Украину, сейчас применяются к почти 1950 физическим и юридическим лицам. Предполагается заморозка их активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физлиц дополнительно распространяется запрет на въезд, не позволяющий им въезжать на территорию ЕС или проезжать через нее транзитом.

Санкции против РФ

В декабре 2023 года Европейский Союз принял 12-й пакет санкций против России, который направлен на ограничение ее военного потенциала и экономических возможностей. В частности, ЕС ввел запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России.

Всего Евросоюз в рамках двенадцатого пакета санкций против России ввел персональные ограничения против 61 человека и 86 организаций.

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