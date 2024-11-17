Эксперты создали список самых дорогих валют в мире - самые популярные из них даже не в топ-3.

Доллар США, евро и фунт стерлингов — одни из самых популярных валют в Украине, в частности, в Европе и в мире. Их активно используют повсюду, однако есть одна валюта, которой они проигрывают "по ценности" — кувейтский динар является сильнейшим в мире, по состоянию на ноябрь 2024 года.

За один доллар можно приобрести 0,31 динара; за один кувейтский динар — 3,26 доллара. За один евро — 0,32 динара; за один кувейтский динар — 3,09 евро.

Денежная единица появилась еще в 1960 году, пишет CMC Markets. Кувейт является страной с населением чуть более 3 миллионов человек, которая географически располагается между Саудовской Аравией и Ираком. Национальное богатство обусловлено, в частности, из-за значительного экспорта нефти на глобальном уровне.

Видео дня

Одними из самых сильных валют, помимо кувейтского динара, являются бахрейнский динар, оманский риал (1 доллар по отношению к валютам = 0,38 динара и риала), а также иорданский динар, фунт стерлингов и гибралтарский фунт.

Лидером по объемам мировых резервов является американский доллар.

Другие новости о валютах

Ранее УНИАН сообщал, стоит ли ждать роста доллара до конца года. "Пользуясь собственными правилами, НБУ либо полностью, либо почти полностью ежедневно закрывает дефицит валюты на межбанковском рынке. Пока он будет готов это делать, не стоит ожидать никаких заметных изменений обменного курса", - сказал эксперт.

Кроме того, продавать или покупать валюту после выборов в США. Сообщается, что, купив доллар, к примеру, год назад - можно уже считать себя победителем.

Вас также могут заинтересовать новости: