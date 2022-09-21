На фоне новостей о мобилизации рынок акций РФ продолжил падение.

После объявления президентом РФ частичной мобилизации на российском рынке акций наблюдается обвал. На открытии торгов в среду, 21 сентября, индекс Мосбиржи снизился на 9,61%, опустившись до 2002,73 пункта.

Об этом сообщает РБК и отмечат, что это - минимальный уровень с 24 февраля, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Индекс РТС упал на 11,81% до 1017,86 пункта, что стало новым минимумом с 18 августа.

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На момент публикации новости индекс Мосбиржи восстановился до 2138,59 пункта, а индекс РТС до 1099,12 пункта.

Вот так падают акции российских компаний:

Российский рубль также перешел к снижению на торгах Московской биржи. Курс доллара США составил 62,61 руб., что на 2,01 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее движение "Весна" объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации. Активисты предложили россиянам собираться в 19:00 21 сентября в центрах своих городов.

Как сообщил Путин в своем обращении, в РФ с 21 сентября 2022 года объявляется частичная мобилизация.

Министр обороны РФ Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

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