Больше всего розничная торговля выросла в Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе- августе 2020 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в сопоставимых ценах) – до 748,8 миллиарда гривень.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Ивано-Франковской - на 15%, до 62,1 миллиарда гривень; Черниговской - на 11,8%, до 14 миллиардов гривень и в Запорожской - на 13,3%, до 32,8 миллиарда гривень.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года вырос на 8,7%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-августе 2020 года составил 542,4 миллиарда гривень, что на 5,9% больше показателя за январь-август 2019 года.

Что этому предшествовало

Оборот розничной торговли в Украине по итогам 2019 года вырос на 10,5%.

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Автор: Александр Куницкий