НБУ ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году − до 6%.

Национальный банк улучшил прогноз инфляции на 2023 и последующие годы. В то же время дальнейшее снижение инфляции будет менее стремительным, чем в первом полугодии этого года.

В Нацбанке отметили, что с начала года потребительская инфляция в годовом измерении с более 26% замедлилась до 12,8% в июне. "Учитывая благоприятную динамику первого полугодия, НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год – с 14,8% до 10,6%. Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще довольно жестких монетарных условий в Украине", - сказал глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

Он подчеркнул, что НБУ будет обеспечивать устойчивость валютного рынка и достаточный уровень привлекательности гривневых активов, что будет ограничивать ценовое давление. "Весомое значение будет иметь неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг", - добавил глава Нацбанка.

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По его словам, в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано с исчерпанием эффекта базы сравнения, возвращением довоенного уровня налогообложения топлива и июньским повышением цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и российские теракты на юге Украины, в частности подрыв Каховской ГЭС.

"В последующие годы тенденция к снижению инфляции сохранится. Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожай. Кроме того, это откроет путь для восстановления притока инвестиций в Украину. Замедлению инфляции будет способствовать и дальнейшее снижение мировых цен, в частности на энергоносители... Поэтому НБУ ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году − до 6%", - сказал глава Нацбанка.

Инфляция в Украине

Потребительская инфляция в июне замедлилась до 12,8% в годовом измерении с 15,3% в мае.

27 апреля НБУ изменил прогноз инфляции на 2023 год. Регулятор ожидал, что в этом году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы - вернется к однознаковому уровню.

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