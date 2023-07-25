Аналитики уже не ожидают ослабления официального курса гривны до конца года.

Текущее состояние и динамика украинской экономики и в дальнейшем существенно превышают ожидания благодаря бесперебойным приливам международной финансовой помощи. Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу инвестиционной группы ICU, прирост ВВП может составить более 5% в этом году, ведь улучшение ситуации безопасности значительно увеличило позитивные ожидания и производственные планы бизнеса (в мартовском прогнозе ожидался более скромный рост экономики на 2%).

"Со стороны спроса рост ВВП поддерживается потреблением домашних хозяйств. Постепенное увеличение реальных доходов населения в сочетании со значительным ростом доли доходов, направляемой на текущее потребление, делают расходы домохозяйств мощным двигателем экономического восстановления", - сказано в документе.

По словам аналитика ICU Виталия Ваврищука, инфляция замедляется очень стремительно и снизится до 10,5-11,5% к концу года (против предыдущего прогноза в 15%) благодаря сочетанию ряда благоприятных факторов, а в дальнейшем - будет оставаться в диапазоне 10-13% в течение 2024 года.

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"Хорошие перспективы дальнейшего ослабления инфляционных рисков не оставляют НБУ другого выбора, кроме как начать смягчать монетарную политику уже с июля. Мы ожидаем снижения учетной ставки до 20% к концу года", - говорится в прогнозе.

Отмечается, что международная помощь также обеспечила рост до самого высокого исторического уровня резервов НБУ, и они будут расти и в дальнейшем во втором полугодии 2023 и в 2024 году.

Что будет происходить с курсом

Что касается курса гривны, в предыдущем макропрогнозе у ICU ожидали снижения официального курса гривны к доллару на 10% до конца года. Сейчас прогнозируется сохранение нынешнего курса 36,57 грн/долл.

"НБУ становится все более склонным к внедрению определенной гибкости в курсообразовании, чтобы рыночные силы помогли несколько снизить внешние дисбалансы. Однако мы ожидаем, что НБУ будет готов перейти к изменению режима курсообразования только в конце первого квартала 2024, поэтому как минимум до конца этого года официальный курс останется на текущем уровне 36,6 грн/долл.",- сказано в документе.

Огромный дефицит внешней торговли останется ключевым экономическим риском в следующие несколько лет, однако международные кредиты и гранты должны быть достаточными, чтобы этот дефицит компенсировать, отметил Ваврищук.

В 2024 году в ICU прогнозируют рост ВВП на 6,4%, инфляцию в 12,1% и ослабление курса гривны до 42,1 грн/долл.

Предыдущие прогнозы аналитиков - что известно

Как сообщал УНИАН, в июне аналитики Dragon Capital обновили прогноз обменного курса и инфляции в 2023 году и ожидают роста экономики на 3,0% г/г, отметив при этом, что резервы НБУ на конец 2023 года останутся на уровне $37 млрд.

В то же время эксперты эксперты Украинского института будущего прогнозировали, что если украинцы продолжит эмигрировать, некому будет создавать ВВП в Украине, платить налоги, а значит - ситуация в экономике значительно ухудшится.

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