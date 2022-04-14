Более 80% долгов, которые сейчас погашаются - это долги перед отечественной банковской системой.

Министр финансов Сергей Марченко не считает целесообразным на сегодня говорить о реструктуризации внешнего долга Украины.

Об этом он заявил во время информационного телемарафона.

"У нас нет нагрузки такой, чтобы можно говорить, что это является проблемой. Целесообразность такого шага я не считаю на данный момент оправданным. Потому что более 80% долгов, которые мы сейчас обслуживаем и погашаем, - это внутренние долги, это долги перед отечественной банковской системой", - сказал Марченко.

Он подчеркнул, что никаких проблем с внешними долгами на данный момент не существует.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

По состоянию на конец февраля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 трлн 730,08 млрд грн, или 93,32 млрд долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 1 трлн 662,69 млрд грн (60,90 % от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 56,83 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством внутренний долг составил 1 трлн 67,39 млрд грн (39,10%), или 36,49 млрд долларов.

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