Клиентские данные жителей Херсонской области были слиты в "Тинькофф-банк".

Оккупанты завладели базой данных должников украинских банков и начали их переводить в российские.

Скриншоты соответствующих СМС опубликовал один из жителей оккупированной РФ области, который стал жертвой несанкционованного вмешательства русских.

В СМС российский "Тинькофф-банк" предупредил клиента "Приватбанка", что его долг в размере более 100 тысяч гривень был якобы переведен в банк оккупантов.

После длинного молчания оператор финустановы подтвердил мужчине, что его клиентские данные были слиты в "Тинькофф-банк".

"Все верно. Ваши долги были перенаправлены в "Тинькофф-банк". В ближайшее время вам придут инструкции о дальнейшем алгоритме погашения задолженности. Надеемся на ваше понимание", - сухо ответила девушка-оператор.

С приходом российских войск в Херсон местный коллаборант Кирилл Стремоусов обещал списания всех банковских долгов.

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