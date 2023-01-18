Путинская "спецоперация" по захвату Украины идет настолько "по плану", что российский бизнес думает, как бы теперь просто выжить.

Бизнес в России перешел в режим выживания на фоне экономических проблем, связанных с полномасштабным вторжениям в Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса более 1000 компаний, результаты которого цитирует издание РБК.

Опрос, проведенный в ноябре, затронул преимущественно малый и средний бизнес. Представители 43% компаний заявили, что экономическая ситуация в России навредила их бизнесу. Еще 48% сообщили, что в ближайшие два года будут бороться просто за сохранение деятельности как таковой.

Только 12% компаний оказались достаточно оптимистичны, чтобы заявить о планах увеличить производство. Новые виды продукции или услуг в ближайшие два года планируют выпустить на рынок только 22% опрошенных.

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"Компании, следующие стратегии выживания, не вкладываются в персонал, не занимаются разработкой новой продукции, не осваивают новые рынки. В результате многие рыночные возможности могут быть упущены, а восстановление экономики будет крайне медленным", – считают исследователи.

Ситуация в российской экономике

Из-за неудач российской армии и затягивания войны в Украине российским властям пришлось значительно увеличить военные расходы бюджета. На фоне снижения выручки от нефтегазового сектора встал вопрос о повышении налогов в РФ для финансирования войны.

Параллельно в России начали сворачивать проекты инновационного развития, поскольку на них больше нет денег. Так, недавно Путин решил похоронить российскую операционную систему.

Также у Москвы не нашлось денег на финансирование захваченных и разрушенных в процессе захвата украинских территорий. Это бремя Кремль решил повесить на российский бизнес.

На Западе для России прогнозируют десятилетия экономического спада.

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