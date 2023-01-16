Финансировать мечты Путина о захвате Украины будут российские предприниматели и население.

Российским властям придется повышать налоги в стране, если доходы от экспорта нефти не начнут расти. Об этом пишет Reuters.

Основная марка российской нефти "Юралс" подешевела на 20% после введения европейского эмбарго и потолка цен в начале декабря. Сейчас она торгуется в среднем по 50 долларов за баррель, хотя российский бюджет на 2023 год сформирован, исходя из цены в 70 долларов.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение доходов от экспорта российского газа и нефтепродуктов. Это происходит на фоне увеличений расходной части российского федерального бюджета. Она выросла более чем на четверть из-за необходимости финансировать войну против Украины.

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По итогам прошедшего года дефицит российского госбюджета составил 3,3 трлн рублей (49 млрд долларов), или 2,3% валового внутреннего продукта. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, в 2023 году ситуация, вероятно, будет аналогичной.

Как подсчитали аналитики, чтобы покрыть все расходы бюджета, Россия должна экспортировать нефть по цене около 100 доллара за баррель. Учитывая санкционное давление на российский нефтеэкспорт, эксперты считают, что закрыть дыру в бюджете российское государство сможет только за счет увеличения налогов.

"Необходимы некоторые меры для корректировки налогово-бюджетной политики либо за счет сокращения расходов, либо за счет поиска дополнительных доходов", – заявила главный экономист российского "Альфа-банка" Наталья Орлова, подчеркнув, что на сокращение расходов сейчас рассчитывать бессмысленно.

По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова, менять ставки НДС, налоги на прибыль и подоходный налог в РФ не планируют, но могут вырасти налоги для отдельных отраслей экономики.

"Детальный, содержательный анализ позволяет все же найти ресурсные отрасли, где формируется высокая маржа и где возможно увеличение фискальной нагрузки без ущерба для операционной и инвестиционной деятельности компаний", — сказал он.

Потери экономики РФ от вторжения в Украину

В первый же день нападения на Украину совокупное состояние самых богатых людей России уменьшилось на 46,6 млрд долларов. По итогам 2022 года эта цифра почти достигла 100 млрд долл.

В конце июня 2022 года Россия была вынуждена объявить технический дефолт по суверенному долгу – впервые за сто лет. Это практически лишило Россию возможностей заимствовать деньги за рубежом.

В течение всего года против РФ вводились различные санкции, в том числе секторальные. Самым сильным ударом стало европейское эмбарго на покупку российской нефти и введение потолка цен на нее.

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