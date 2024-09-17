Отмечается, что средства активно накапливались в 2022 году.

Кремль вопреки санкциям накопил за границей колоссальные резервы валюты. Сумма достигает половины бюджета Российской Федерации.

Издание The Moscow Times пишет, что с начала 2022 года россияне накопили на иностранных счетах 180 миллиардов долларов, подсчитал на основе статистики ЦБ РФ научный сотрудник Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

По его мнению, "теневые резервы" - это деньги крупных компаний-экспортеров. В 2022 году Россия получила рекордные сырьевые доходы в размере 591,5 миллиарда долларов и рекордный в истории профицит платежного баланса в размере 227,4 миллиарда долларов, который уменьшился в 2023 году, но остался значительным - 118,3 миллиарда долларов. При этом указано, что эта валюта не попала на российские счета или в резервы Центробанк РФ.

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Отмечается, что накопленная за границей сумма равна половине российского федерального бюджета, а это 406 миллиардов долларов, сопоставима с золотым запасом Центробанка - 188 миллиардов долларов и почти вдвое превышает его собственные валютные резервы.

Клюге считает, что эти средства могли бы стать спасательным кругом для экономики РФ, если упадут цены на нефть, экспортные доходы сократятся, а притока валюты перестанет хватать для оплаты импорта. Правда, остается вопрос ликвидности накопленного.

Российская экономика - последние новости

По данным Bloomberg, экономика России исчерпывает свой потенциал. В частности, огромные госрасходы на оборону способствовали росту экономики в военное время. При этом российская экономика может резко замедлиться.

В то же время издание The Economist сообщило, что несмотря на жесткие санкции, экономика РФ стремительно растет.

В свою очердь Центральный банк РФ продолжил ужесточать денежно-кредитную политику даже после того, как стали появляться признаки возможного замедления темпов роста перегретой экономики страны.

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