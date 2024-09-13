Большинство аналитиков ожидали удержания ставки на фоне признаков охлаждения экономики.

Центральный банк России продолжил ужесточать денежно-кредитную политику даже после того, как стали появляться признаки возможного замедления темпов роста перегретой экономики страны.

Издание Reuters пишет, что Банк России повысил базовую ставку на 100 базисных пунктов до 19% и оставил открытой возможность еще одного повышения на предстоящем заседании в октябре.

"Текущее инфляционное давление остается высоким", - говорится в заявлении Центробанка. "Необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 2025 году".

Видео дня

Политики дали понять, что всерьез рассматривают возможность очередного повышения ставки на фоне продолжающегося роста цен, который центральному банку с трудом удается сдерживать. Хотя годовая инфляция в августе впервые в этом году немного замедлилась до 9,05% с 9,13% в июле, она по-прежнему значительно превышает официальный целевой уровень в 4%. Розничный спрос, стимулируемый масштабными государственными расходами, также начал снижаться - один из сигналов того, что российская экономика может начать остывать.

В июле Набиуллина предупредила о риске стагфляции, или высоких цен в сочетании с низким экономическим ростом, так как экономика страны, управляемая войной, похоже, достигла предела своих возможностей.

Тем не менее, инфляционные ожидания домохозяйств, являющиеся ключевым показателем для банка, продолжают расти, достигнув 12,9% в прошлом месяце. Ожидания бизнеса также выросли, и корпоративное кредитование пока не демонстрирует признаков охлаждения.

"Несмотря на некоторое замедление, потребительская активность остается высокой", - говорится в заявлении банка. "Баланс инфляционных рисков значительно смещен в сторону повышения".

В банке также указал на "значительный дефицит рабочей силы", выделив обрабатывающую промышленность.

"Повышение ставки Банком России до 19% поможет ускорить снижение инфляции до 4%, даже ценой более высокого риска рецессии. Центральному банку необходимо восстановить доверие к себе после серии провалов целевого показателя инфляции, продолжавшейся до 2020 года. Но это будет постепенный и длительный процесс, а не то, чего можно достичь одним повышением ставки. В дальнейшем мы ожидаем, что Банк России оставит ставку без изменений на заседании 25 октября", - Алексей Исаков, экономист по России.

Российская экономика - последние новости

По данным Bloomberg, экономика России исчерпывает свой потенциал. В частности, огромные государственные расходы на оборону способствовали росту экономики в военное время. При этом экономика РФ, которая страдает от огромных расходов на войну против Украины, может резко замедлиться.

При этом The Economist сообщило, что несмотря на жесткие санкции и статус парии, российская экономика стремительно растет. Оказывается, бешеные расходы во время войны действительно стимулируют экономику.

Вас также могут заинтересовать новости: