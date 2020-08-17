Нацбанк выделил 14 банкам почти 5 миллиардов гривень рефинанса
Национальный банк Украины предоставил рефинансирование 14 украинским банкам на общую сумму в 4,8 млрд гривень.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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В частности, Нацбанк провел два тендера:
сроком на 84 дня по заявкам трех банков на сумму 90,6 млн грн по процентной ставке 6% годовых;
сроком на 1 820 дней по заявкам 11 банков на сумму 4,73 млрд грн по процентной ставке 6% годовых.
Кто сколько получил
Наибольшую сумму рефинансирования получил "Укрэксимбанк" — 2,89 млрд грн.
В целом список банков, получивших рефинансирование выглядит таким образом:
"Укрэксимбанк" — 2,89 млрд грн;
"Радабанк" —100 млн грн;
"Банк Украинский капитал" — 56 млн грн;
"КИБ" — 75 млн грн;
"Мисто Банк" — 28,6 млн грн;
"Кристалбанк" — 218 млн грн;
"РВС Банк" — 116,8 млн грн;
"Таксомбанк" — 500 млн грн;
"Банк Грант" — 48 млн грн;
"МИБ" — 100 млн грн;
"Акордбанк" — 450 млн грн;
"Банк Сич" — 14 млн грн;
"Украинский банк реконструкции и развития" — 50 млн грн;
"Банк Авангард" — 190 млн грн.
Что такое рефинансирование
Как сообщает Wikipedia рефинансирование (англ. refinancing, refinance) — замена существующего долгового обязательства на новое долговое обязательство на рыночных условиях. Порядок и условия рефинансирования значительно отличаются в зависимости от юрисдикции и экономических факторов, включая банковское регулирование, валютный и процентный риск, а также кредитоспособность заемщика. Рефинансирование может сочетаться с реструктуризацией долга.
Хронология событий
- 11 августа 2020 года Нацбанк предоставил рефинансирование шести банкам.
- 27 июля 2020 года НБУ предоставил рефинансирование четырем банкам.
- Национальный банк Украины 3 июля провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил двум финучреждениям 1,4 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней.
- Нацбанк 19 июня 2020 года провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил пяти финучреждениям 637,5 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней.
- На период с 30 апреля до 25 сентября 2020 года был установлен график тендеров, согласно которому Нацбанк будет проводить тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.
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