Нацбанк выделил 14 банкам почти 5 миллиардов гривень рефинанса

Наибольшую сумму рефинансирования получил "Укрэксимбанк" — 2,89 млрд грн.

Национальный банк Украины предоставил рефинансирование 14 украинским банкам на общую сумму в 4,8 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В частности, Нацбанк провел два тендера:

сроком на 84 дня по заявкам трех банков на сумму 90,6 млн грн по процентной ставке 6% годовых;

сроком на 1 820 дней по заявкам 11 банков на сумму 4,73 млрд грн по процентной ставке 6% годовых.

Кто сколько получил

Наибольшую сумму рефинансирования получил "Укрэксимбанк" — 2,89 млрд грн.

В целом список банков, получивших рефинансирование выглядит таким образом:

"Укрэксимбанк" — 2,89 млрд грн;

"Радабанк" —100 млн грн;

"Банк Украинский капитал" — 56 млн грн;

"КИБ" — 75 млн грн;

"Мисто Банк" — 28,6 млн грн;

"Кристалбанк" — 218 млн грн;

"РВС Банк" — 116,8 млн грн;

"Таксомбанк" — 500 млн грн;

"Банк Грант" — 48 млн грн;

"МИБ" — 100 млн грн;

"Акордбанк" — 450 млн грн;

"Банк Сич" — 14 млн грн;

"Украинский банк реконструкции и развития" — 50 млн грн;

"Банк Авангард" — 190 млн грн.

Что такое рефинансирование

Как сообщает Wikipedia рефинансирование (англ. refinancing, refinance) — замена существующего долгового обязательства на новое долговое обязательство на рыночных условиях. Порядок и условия рефинансирования значительно отличаются в зависимости от юрисдикции и экономических факторов, включая банковское регулирование, валютный и процентный риск, а также кредитоспособность заемщика. Рефинансирование может сочетаться с реструктуризацией долга.

Хронология событий

11 августа 2020 года Нацбанк предоставил рефинансирование шести банкам.

27 июля 2020 года НБУ предоставил рефинансирование четырем банкам.

Национальный банк Украины 3 июля провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил двум финучреждениям 1,4 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней.

Нацбанк 19 июня 2020 года провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил пяти финучреждениям 637,5 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней.

На период с 30 апреля до 25 сентября 2020 года был установлен график тендеров, согласно которому Нацбанк будет проводить тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

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Автор: Елена Коваленко