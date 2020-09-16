Рада поддержала президентские поправки в закон о продлении моратория на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Верховная Рада Украины приняла с поправками президента закон, предусматривающий продление моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом проекта закона №3640 проголосовали 297 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, докладывая по законопроекту, что Зеленский не подписал данный закон после его принятия Радой 19 июля текущего года, поскольку, по его мнению, его отдельные положения не согласовываются с Конституцией и законами Украины, а также не соответствуют принципу юридической определенности и недвусмысленности правовой нормы.

Что должно измениться

«Принятый закон направлен на то, чтобы сделать невозможным принудительное взыскание единственного жилья заемщиков, которые получили кредит в иностранной валюте. При этом предлагаемая редакция не определяет четких условий и круга должников относительно которых будет действовать запрет на отчуждения имущества. Это может стать причиной неоднозначной трактовки закона и стать следствием уклонения не только по потребительским кредитам в иностранной валюте, но и во время принудительного исполнения решения других категорий взысканий», - сказал он.

Кроме этого, по словам Стефанчука, неоднозначное применения категорий закона может использоваться и должниками по другим категориям долговых обязательств.

Продление моратория

«Президент не может согласиться с продлением моратория до 1 января 2022 года, поскольку это и дальше будет являться сдерживающим фактором возобновления ипотеки. В течении более 6 лет действия моратория некоторые заемщики игнорировали условия кредитного договора и избегали принудительного исполнения обязательств. Это способствовало росту доли проблемных активов банков. По состоянию на июнь объем неработающих валютных ипотечных кредитов оценивается 95%», - сказал он.

Взыскание имущества

Стефанчук отметил, что президент Украины дает предложения к закону, направленные на обеспечение невозможности принудительного взыскания имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Президент предлагает в абзаце 4 пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения" Кодекса Украина по процедурам банкротства слова "Через год" заменить словами "восемнадцать месяцев".

Также предлагается заменить норму в подпункте 1 пункта 2: вместо слов «недвижимое жилое имущество приобреталось частично или полностью за кредитные средства» словами «недвижимое жилое имущество приобреталось за кредитные средства».

Мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, действует в Украине с 2014 года. Он был введен на период до вступления в силу закона, регулирующего вопросы особенностей погашения основной суммы задолженности, выраженной в иностранной валюте.

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Автор: Александр Куницкий