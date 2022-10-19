Ставки ввозной пошлины на товары остаются неизменными.

Верховная Рада поддержала евроинтеграционный проект закона о таможенном тарифе Украины (№7737) во втором чтении и в целом.

Как сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram, за соответствующее решение проголосовали 289 депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что действующий таможенный тариф Украины построен на основе шестой редакции гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в частности в странах ЕС, с 1 января 2022 года осуществляется на основе современной седьмой редакции ГС-2022.

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"В связи с этим возникает ряд осложнений, связанных, в частности, с различиями в товарных кодах страны-экспортера и Украины во время таможенного оформления импортируемой продукции, а также невозможностью сопоставления таможенной статистики, предоставленной в рамках договоренностей об обмене статистической информацией", - говорится в документе.

Сообщается, что принятое решение создает предпосылки для приведения товарной номенклатуры в соответствие с требованиями гармонизированной системы-2022 на выполнение международных обязательств, взятых в рамках Международной конвенции о гармонизированной системе описания и кодирования товаров, к которой присоединилась Украина; адаптации статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации; стандартизации внешнеторговой документации; ускорения и упрощения процедуры таможенного оформления товаров при осуществлении внешнеторговых операций.

При этом ставки ввозной пошлины на товары остаются неизменными.

Таможенный тариф:

Конвенция о процедуре общего транзита является основанием для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Турцией, Северной Македонией и Сербией. Технология, лежащая в основе Конвенции, - новая компьютеризированная система транзита (NCTS). Она доступна только для членов Конвенции.

Чтобы присоединиться к ней, Украина должна ввести NCTS. Государственная таможенная служба с 2021 года начала на национальном уровне вводить NCTS.

Верховная Рада 6 октября приняла в первом чтении евроинтеграционный законопроект о Таможенном тарифе (№ 7737).

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