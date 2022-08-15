За принятие закона проголосовали 275 депутатов.

Верховная Рада Украины приняла закон о "таможенном безвизе", который предусматривает присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита со странами Евросоюза.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующий законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов выполнения главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом с атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны" (№7420) в целом проголосовали 275 народных депутатов.

"Рада одобрила №7420 о "таможенном безвизе" и присоединении к системе NCTS. В общей сложности - 275 голосов", - написал Железняк.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, им предлагается унифицировать предусмотренные Таможенным кодексом Украины правила относительно получения статуса финансового гаранта обеспечения уплаты таможенных платежей, получение авторизации на применение упрощений "общая гарантия", "общая гарантия с уменьшением размера обеспечения базовой суммы на 50 процентов", "общее гарантия с уменьшением размера обеспечения базовой суммы на 70 процентов", "освобождение от гарантии" с требованиями, определенными Конвенцией о процедуре общего транзита от 20 мая 1987 года.

Также предусматривается введение процедуры конечного использования, преимуществами которой является то, что иностранные товары могут быть выпущены в свободное обращение на таможенной территории Украины по сниженным ставкам ввозной пошлины, установленной Таможенным тарифом Украины, а также возможность предоставления гарантий на разницу между суммой ввозной пошлины, определенной по полным ставкам Таможенного тарифа Украины, и суммой ввозной пошлины, определенной по сниженным ставкам Таможенного тарифа Украины, который обеспечивает покрытие рисков, связанных с несоблюдением условий конечного использования.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7420 относительно "таможенного безвиза" и присоединения Украины к системе NCTS.

7 июля Еврокомиссия приняла решение о приглашении Украины стать участницей Конвенции о процедуре общего транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, что означает присоединение государства к "таможенному безвизу".

Справка УНИАН. Конвенция о процедуре общего транзита является основанием для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Турцией, Северной Македонией и Сербией. Технология, лежащая в основе Конвенции, - новая компьютеризированная система транзита (NCTS). Она доступна только для членов Конвенции.

Чтобы присоединиться к конвенции, Украина должна ввести NCTS. Государственная таможенная служба с 2021 года начала на национальном уровне вводить NCTS.

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