Армения предложила Индии предоставить торговый коридор через Черное море, чтобы ускорить путь индийских товаров в Россию и Европу.

На фоне массовых антироссийских санкций, веденных в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, агрессор может получить дополнительный торговый маршрут.

Как сообщает The Economic Times, Армения предложила Индии предоставить торговый коридор через Черное море, чтобы ускорить путь индийских товаров в Россию и Европу.

Как говорится в материале, предполагается, что коридор создаст дополнительный маршрут в обход Суэцкого канала во избежание конфронтации между Россией и Западом.

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Коридор будет проходить параллельно транспортному коридору Север-Юг. Он соединит Мумбай с Европой через Иран и Армению в обход Азербайджана, с которым у Индии прохладные отношения на фоне тесных связей с Турцией и Пакистаном.

Отношения Индии с Россией

В декабре 2022 года из-за ядерных угроз РФ премьер Индии отказался от ежегодного саммита с Путиным.

4 февраля 2023 года Индия заявила о том, что не присоединилась к санкциям Запада против РФ, но банки и финансовые учреждения осторожно относятся к клиринговым платежам. Сообщалось о том, что Индия платит трейдерам за российскую нефть валютой ОАЭ вместо доллара.

В марте 2023 года стало известно о том, что индийское валютное регулирование ограничило расчеты в рупиях за пределами Индии. Индийский регулятор не разрешает российским компаниям, получившим оплату за российскую нефть в рупиях, торговать ей на Московской бирже и конвертировать ее в рубли.

По состоянию на 8 марта 2023 года Россия стала ведущим поставщиком нефти в Индию, после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы в рамках санкций.

11 марта 2023 года агрессор стал основным импортером Индии, поднявшись с 18-го места на четвертое.

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