Большая часть экспорта продовольствия из черноморских портов заблокирована оккупантами.

Украина обратилась к Брюсселю с просьбой создать "зеленые" коридоры в Польшу для перевозки продовольствия. Европейская комиссия готова создать специальные торговые маршруты для перевозки продуктов в обоих направлениях.

Об этом сообщает Politico.

Украинская сторона просила Брюссель обезопасить и облегчить торговые потоки товаров, потому что большая часть экспорта продовольствия из черноморских портов заблокированы российскими оккупантами.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сравнил украинский план с тем, который разработали в самом начале пандемии коронавируса. Он напомнил, что тогда в ЕС отказались от некоторых проверок товаров.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина перестала экспортировать зерно и другие продукты из-за блокады портов, что привело к повышению цен на продукты в странах Европы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе массового голода и продовольственного кризиса в мире в связи с российско-украинской войной.

При этом заместитель министра агрополитики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в Украине сформированы запасы продовольствия на два года.

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