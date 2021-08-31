Нацбанк на вторник, 31 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,86 грн/долл.

Аналитики группы ICU прогнозируют колебания курса гривни на этой неделе с тенденцией к ослаблению и приближение еще больше к 27 грн/долл.

Об этом сообщается в финансовом еженедельнике компании.

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"Завершение уплаты квартальных налогов сместило баланс рынка в сторону спроса и вернуло курс гривни к верхней границе коридора 26,5-27 грн грн/долл. И уже на этой неделе курс может ослабнуть и приблизиться еще больше к 27 грн/долл.",- говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что рост импорта, и соответственно увеличение спроса от импортеров на валюту, большую часть августа компенсировался предложением валюты от аграриев и экспортеров, а в середине месяца еще и вырос из-за необходимости заплатить квартальные налоги.

Но сразу после завершения периода уплаты квартальных налогов и празднования 30-летия независимости страны валютный рынок получил увеличение спроса от импортеров. В том числе и отложенный спрос из-за дополнительных выходных.

Отмечается, что на минувшей неделе предложение валюты уменьшилось и не могло обеспечить всех желающих.

"Это обернулось ослаблением курса гривны в течение нескольких рабочих дней до уровня 26,89 грн/долл. в прошлую пятницу. В то же время НБУ не выходил с интервенциями, позволяя такие колебания и не считая такое послабление требующим вмешательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе будут происходить налоговые платежи по ежемесячным налогам и связанным с выплатой заработных плат. Это может увеличить предложение валюты на рынке, и сбалансировать его, хотя в отдельные дни ее может быть недостаточно для покрытия всего объема спроса.

Поэтому, по словам экспертов, на этой неделе курс гривни продолжит колебаться в пределах все того же коридора 26,5-27 грн/долл. хотя и ближе к его верхней границе.

Курс на 31 августа:

Национальный банк Украины на вторник, 31 августа, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,86 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Богдан Слуцкий