Отмечается, что цены на продукты питания, включая зерно, сахар и мясо, в целом снизились после пика в 2022 году.

Продовольственная инфляция в развитых странах снизилась до самого низкого уровня с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Замедление роста цен ослабило давление на миллионы домохозяйств, пострадавших от двухлетнего резкого роста стоимости продуктов питания.

Издание Financial Times пишет, что согласно последним данным ОЭСР, годовое изменение потребительских цен на продукты питания в 38 промышленно развитых странах в феврале снизилось до 5,3% по сравнению с 6,2% в предыдущем месяце и значительно ниже пикового значения в 16,2% в ноябре 2022 года.

В 2022 году цены на продовольствие резко выросли из-за роста стоимости энергоносителей и снижения объемов торговли, вызванного войной на Украине, в то время как более масштабные, чем ожидалось, засухи и перебои в цепочке поставок, вызванные пандемией, также нанесли свой ущерб.

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"Цепочки поставок полностью нормализовались, цены на газ снизились до уровней, которые исторически считаются более нормальными, а экспорт зерна из Украины возобновился по черноморскому коридору", - говорит Томаш Веладек, экономист инвестиционной компании T Rowe Price. "Развертывание этих факторов говорит о том, что глобальная продовольственная дезинфляция, вероятно, продолжится".

Отдельные данные, опубликованные в пятницу Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), показали, что цены на продукты питания, включая зерно, сахар и мясо, в целом снизились после пика в 2022 году.

Ослабление инфляции цен на продовольствие в феврале было широко распространено в промышленно развитых странах: последние показатели ОЭСР снизились вдвое или почти вдвое по сравнению с недавними пиковыми значениями.

В США годовая инфляция цен на продукты питания в феврале снизилась до 2,2%, что ниже пикового значения в 11,4% в августе 2022 года и является самым низким показателем с мая 2021 года.

В еврозоне годовой темп роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в марте снизился до 2,7%, что стало первым показателем ниже 3% с ноября 2021 года, согласно срочным оценкам Евростата.

Некоторые страны продолжают бороться с более высокими, чем обычно, ценами на продукты питания. Мартовское повышение индекса ФАО было вызвано резким ростом цен на растительные масла, такие как соя, подсолнечник и рапс, из-за сезонного сокращения производства и неожиданного повышения спроса со стороны Юго-Восточной Азии.

Киран Ахмед, ведущий экономист Oxford Economics, отметил, что вопрос инфляции на данный момент больше всего беспокоит страны, которые зависят от импорта.

В Турции в марте была зарегистрирована годовая продовольственная инфляция в размере 70,4%, поскольку лира слабеет по отношению к доллару.

Во многих странах, где рис является одним из основных продуктов питания, также наблюдается устойчивый рост цен на продовольствие после того, как Индия вела запрет на экспорт риса. По данным МВФ, стандартные цены на рис в феврале выросли на 25% в годовом исчислении, а инфляция цен на продовольствие в странах, зависящих от импорта индийского риса, таких как Филиппины и Бангладеш, продолжала расти, составив 3,4% и 9,44% за тот же месяц.

Однако падение оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию, особенно на зерно, указывает на то, что в большинстве стран в ближайшие месяцы дезинфляция продолжится.

Падение цен на сельскохозяйственную продукцию не остановило общий рост потребительских цен на продукты питания, поскольку на сырье приходится небольшая доля розничных расходов. Кроме того, потребитель ощущает снижение цен на сырье с задержкой во времени.

Цены на продукты в ЕС - последние новости

Группа стран Евросоюза настаивают на усилении ограничений на импорт продуктов из Украины, чтобы предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственных рынков.

В то же время страны-члены ЕС достигли компромисса о продлении беспошлинной торговли для Украины еще на один год. Решение приняли с трудом, ведь фермеры еврозоны протестуют против импорта продовольствия из Украины.

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