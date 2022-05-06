Получить выплату можно через различные каналы банка с кодом денежного перевода.

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военных действий и которым начислена денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), могут получить ее через систему денежных переводов Western Union в "ПриватБанке".

Об этом сообщила пресс-служба банка.

После оформления помощи Western Union присылает код перевода в SMS-сообщении на мобильный телефон получателя. Если нет мобильного телефона, надо ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде на текущий адрес проживания.

"Получить перевод от WFP ООН по коду Western Union можно через "Приват24" (мобильная и веб), в банкоматах, терминалах самообслуживания, в отделениях банка или зачислить на карту по телефону клиентской поддержки 3700 или в чат-онлайн", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что все вопросы относительно получения помощи можно решить, обратившись к Всемирной продовольственной программы ООН по ссылке или на горячую линию по телефону этой организации - 0 800 307 711.

Помощь от ООН:

Около 500 тыс. украинцев получат дополнительные выплаты в размере 2220 грн в рамках меморандума Минсоцполитики и Всемирной продовольственной программы ООН. Согласно заключенного меморандума, выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет осуществляться за три месяца в размере 2220 грн на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек.