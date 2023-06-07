Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,73 грн/долл., евро - 39,20 грн / евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,23 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 5 копеек - до 40,20 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,73 грн/долл., евро - 39,20 грн/евро.

Курс валют в Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, в последние недели наличный курс гривны удивляет укреплением по отношению к доллару США и практически приближается к официальному курсу Национального банка в 36,6 грн/долл.

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Несмотря на кровавую войну, которая продолжается в Украине уже более года, и благодаря мощной поддержке со стороны международных партнеров, состояние валютного рынка сейчас стабильное и значительные курсовые колебания, которые бы заставляли украинцев бежать в обменники срочно, пока отсутствуют.

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