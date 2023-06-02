На наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация, отметил банкир.

Курс доллара в Украине с 5 по 11 июня будет стабильным. Гривня может начать снова расти ближе к осени.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой, допустив возможные колебания в цене в районе 0,5 гривни, передает 24 канал.

"На наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация: курс доллара будет находиться в пределах 37 - 38 гривень, а евро: 40 - 41 гривень. Собственно, такой курсовой диапазон наблюдается за последние несколько недель. Кроме того, ежедневные колебания курсов будут незначительными: на примере начала месяца можем предположить, что они составят в среднем 0,3 – 0,5 гривень", - уверен эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 1 июня

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 1 июня, укрепился на 5 копеек - до 37,50 грн/долл. Относительно евро курс гривни сегодня подешевел на 4 копейки и составил 40,55 грн/евро. А продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,15 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 1 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,40 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 37,45 грн, евро - 40,82 грн. Курс евро подешевел на 5 копеек - до 40,55 грн/евро. А продать американскую валюту в банке можно было по курсу 36,90 грн/долл., евро - 39,55 грн/евро.

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