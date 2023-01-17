Курс наличного доллара и евро в банке остался на уровне предыдущего показателя.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 40,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 42,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл., евро - 41,90 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Что будет с долларом в 2023 году

В этом году ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. В этом уверен член парламентского комитета по экономическому развитию Александр Мариковский.

По его словам, курс доллара в Украине до конца 2023 года вряд ли перевалит за отметку в 42 грн/долл. Он пояснил, что удерживать курс удается благодаря поддержке международных партнеров.

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