Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя - 40,00 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 20 копеек - до 40,80 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 39,80 грн за евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,37 грн.
Курс во время войны:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.
21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.
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