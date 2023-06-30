Американскую валюту можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" 30 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 5 копеек - до 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро-40,10 грн / евро.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозу аналитика Центра Биржевых Технологий Максима Орищака, средний курс продажи доллара сохранится в диапазоне 36,5 - 37 гривень, а евро - в рамках 39 - 40,5 гривень.

Согласно данным Тараса Лесового, руководителя департамента казначейства в "Глобус банке", на валютном рынке с 3 по 9 июля ожидается стабильность с некоторым сохранением тенденций, которые получили распространение в течение второй половины июня. В частности, наличный курс доллара будет находиться в диапазоне между 37-38 гривень за доллар, тогда как курс евро будет колебаться в пределах 40-41,5 гривень за евро. Как и в течение июня, разница между курсами покупки и продажи (известная как спред) будет минимальной и не превысит 0,3 гривни, а изменения в ценах будут находиться в диапазоне 0,3-0,5 гривень.

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