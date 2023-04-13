Наличный доллар в "Приватбанке" подорожал до 37,60 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 5 копеек - до 37,60 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 10 копеек - до 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл., евро - 40,00 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс валют сегодня - данные на 13 апреля

Как сообщал УНИАН, сегодня в обменниках Киева подорожала валюта. Цены поднялись как на доллар, так и на евро. В частности, американская валюта прибавила в цене 10 копеек и теперь стоит 37,90 грн/долл, а евро подорожал на 5 копеек - до 41,15 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл., а евро торгуется по курсу 40,50 грн за евро.

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