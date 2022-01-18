Деньги не могут вернуть в течение 25 дней из-за проверок.

Клиентка "Привата" из города Дрогобыч Львовской области рассказала, что 23 декабря снимала деньги в банкомате этого банка, однако он списал 2500 гривен, не выдав их.

Заявление о потере денег было зафиксировано сразу звонком на горячую линию банка, пишет женщина в отзыве на сайте "Минфин".

Далее, продолжает она, в сообщении банк уточнил, что на возврат средств понадобится 1-3 дня, однако этого не было сделано в течение следующих 25 календарных (в том числе 15 рабочих) дней.

"В банке на горячей линии кормят "завтраками", и 23.12 проинформировали, что возможна проверка 14 рабочих дней, 14 января уже был тот 14 день, но средства не вернули, а когда я снова в сотый раз позвонила на горячую линию, то сказал оператор, что с 13 января проводится еще какая-то там дополнительная проверка, которая продлится также 14 дней", - описала клиентка.

Она возмутилась, что банк не может оперативно просмотреть камеры наблюдения и осуществить проверку оперативнее. Женщина обещает обратиться в полицию, поскольку обвиняет "Приват" в аферизме.

Читайте такжеУ клиентки "Ощада" дважды списали деньги при переводе - банк удивил странным советом

"Потому что сегодня, 17.01.2022, оператор сказала, что есть недостача в банкомате и поэтому так долго длится проверка. Вы почти месяц не возвращаете мне мои средства, это ваши проблемы с вашими недостачами!!! Проверьте по камерам, и отдайте мне мои деньги, может я тоже на что-то рассчитываю в период праздников, а так ограбить средь бела дня, еще и государственный банк, это ужас", - эмоционально пишет она.

В комментариях представитель "Привата" написал, что проведение проверки позволит банку убедиться в том, что средства не были выданы, а также определить их сумму. "Сделаем все возможное, чтобы предоставить вам ответ в кратчайшие сроки", - пообещали в банке клиентке.

Вас также могут заинтересовать новости: